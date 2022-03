Putin ändert Zahlungsart bei Energielieferungen : Gas nur noch gegen Rubel

Die Ankündigung Wladimir Putins, das russische Gaslieferungen in Rubel bezahlt werden sollen, bringt westliche Regierungen in Schwierigkeiten. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Frankfurt Russlands Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, dass die EU und andere „unfreundliche“ Staaten ihre Gaslieferungen nur noch in Rubel bezahlen dürfen. Ein Coup, der die Sanktionsspirale in die Höhe schraubt – und westliche Regierungen in die Bredouille bringt.



Von Mischa Ehrhardt

Die Ankündigung hat es in sich: Gaslieferungen aus Russland in Richtung Westen sollen die Empfängerstaaten künftig in Rubel bezahlen. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache angekündigt. Russland werde seinen Lieferverpflichtungen aber nach wie vor nachkommen. „Die Ankündigung in Rubel zu bezahlen, ist erst einmal ein Bruch der Verträge“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Doch das ist nur das kleinste Problem.

So hat Putin seine Regierung und die Zentralbank in Moskau angewiesen, die genauen Details einer Umstellung der Zahlungsweise innerhalb einer Woche auszuarbeiten. Der staatliche Gaskonzern Gazprom soll die Verträge entsprechend ändern. „Das ist eine Eskalation des Wirtschaftskrieges“, sagte Jens Südekum gegenüber dieser Zeitung. Er ist Professor am Institut für Wettbewerbsökonomie an der Universität Düsseldorf, zugleich Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums. „Diese Breitseite haben nicht viele erwartet.“ Von der Maßnahme getroffen werden sollen aus Sicht Moskaus „unfreundliche“ Staaten; Länder also, die Sanktionen gegen Unternehmen oder Personen in Russland verhängt haben. Dazu zählen unter anderem die EU mit Deutschland, die USA und Kanada, Großbritannien, Japan, Norwegen, Singapur, Südkorea oder auch die Schweiz.

Die Maßnahme dürften auch den Hintergrund haben, dass Russland und sein Präsident wegen der verhängten Sanktionen ohnehin wenig mit Währungen wie dem Dollar oder dem Euro anfangen kann. Zudem hätte eine Umstellung der Zahlungen in Rubel aber noch weitreichendere Folgen – und Vorteile für Russland. Damit würde zum einen die russische Zentralbank gestützt. Die ist durch die westlichen Sanktionen quasi von den internationalen Kapitalmärkten abgeschnitten. „Jetzt würde Putin sie wieder in eine zentrale Position befördern, weil wir sie dann zwingend brauchen, um überhaupt Gas bezahlen zu können“, so Jens Südekum. Denn bei den Zahlungen der Gaslieferungen handelt es sich um große Summen, die sich nicht so leicht an den Devisenmärkten beschaffen lassen. Gasabnehmer müssten dann also bei der russischen Zentralbank Devisen gegen Rubel eintauschen. Und das würde die eigenen Sanktionen gegen die russische Zentralbank unterlaufen.

Kursanstieg des Rubels nach der Fernsehansprache Putins

Eine weitere Folge: Schon die Ankündigung Putins hat den Rubel gestützt. Der Kursanstieg begann am späten Mittwochnachmittag nach der Fernsehansprache des Präsidenten und setzte sich am Donnerstag fort. Denn natürlich setzt die Ankündigung eine verstärkte Nachfrage des Rubel in Gang. In Folge des Krieges und der Sanktionen war der Rubel abgestützt, die russische Zentralbank hat den Leitzins auf 20 Prozent hochgesetzt, um die Geldentwertung zu stoppen. Zugleich signalisiert die russische Regierung mit diesem Schritt, dass sie auf laufende Dollar- und Euro-Einnnahmen aus Gasverkäufen verzichten kann.

Sie sieht sich demnach in der Lage, fällige Zinsen und Schulden in den jeweiligen ausländischen Devisen bezahlen zu können. Noch vor wenigen Tagen war in dieser Hinsicht über einen möglichen Zahlungsausfall Russlands spekuliert worden. Und schließlich bringt die Ankündigung vor allem Berlin und Brüssel in eine schwierige Lage. Denn ein Boykott russischer Energielieferungen würde die ohnehin hohen Energiepreise noch einmal explosiv verteuern. Die Regierungen etwa in Berlin und Paris steuern bereits jetzt mit massiven Finanzhilfen gegen, um Bürger und Unternehmen zu entlasten.