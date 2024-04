Kommentar zum Jahrestag des Atomausstiegs Gaukelei der Union

Der Staat müsste also in irgendeiner Form Geld geben, damit Atomstrom weiter in Deutschland fließen kann. Schon in anderen Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder China werden neue Anlagen nur gebaut, weil der Staat die Stromabnahme garantiert oder die Finanzierung sicherstellt. Am Ende zahlen die Verbraucher doppelt – für teuren Strom und über ihre Steuern. Das Geld wäre deutlich besser an anderer Stelle eingesetzt, für bessere Stromnetze etwa, statt es aus ideologischen Gründen in eine nicht wettbewerbsfähige Technologie zu stecken. Den Ausstieg hatte die Union 2011 ohnehin selbst beschlossen.