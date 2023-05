Kommentar zu den Arbeitsbedingungen von Erntehelfern Genau hinschauen

Meinung · Nach den Berichten über die fragwürdigen Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben, rücken nun auch die Spargel- und Erdbeerbauern wieder in den Vordergrund. Alle Beteiligten müssten sich um Lösungen bemühen, schreibt Wolfgang Mulke in seinem Kommentar.

23.05.2023, 05:00 Uhr

Ein Erntehelfer zeigt auf einem Feld eine Kiste frisch geernteten Spargel. Foto: dpa/Bernd Wüstneck