Kommentar zur Gender-Pay-Gap Im Jahr 2023 ein Skandal

In den vergangenen vier Jahren hat sich der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern in dieser Republik nicht mehr geändert und liegt bei 18 Prozent. Zwar lassen sich für zwei Drittel des Minderverdienstes Gründe anführen, etwa höhere Teilzeitquoten bei arbeitenden Frauen oder eine generell geringere Entlohnung in „Frauenberufen“. Man denke an Pflegerinnen und Erzieherinnen. Doch auch das ist in einer sich aufgeklärt glaubenden Gesellschaft ein Armutszeugnis. Denn zum Teil liegt das eben auch daran, dass in solchen Berufen schlechter bezahlt wird, eben weil sie historisch als typische Frauendomänen gelten.