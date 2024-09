Gerichtsverhandlung Weiterer Prozess in Cum-ex-Fall

Die 12. Große Strafkammer am Bonner Landgericht hat die Anklage gegen eine der schillerndsten Persönlichkeiten eröffnet, die an den illegalen Cum-ex-Geschäften mitgewirkt haben: Der in den Medien meist als Kronzeuge S. bezeichnete ehemalige Weggefährte des mittlerweile rechtskräftig verurteilten früheren Steueranwalts Hanno Berger muss sich ab dem 21. November wegen acht Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung aus den Jahren 2007 bis 2015 verantworten. Der Angeklagte soll „als einer der zentralen Akteure des Cum-ex-Marktes“ mit deutschen Aktienwerten in erheblichem Umfang steuerschädliche Cum-ex-Geschäfte mit verschiedenen Teilnehmern durchgeführt haben, heißt es in einer Pressemeldung des Bonner Landgerichts, die den Namen des Angeklagten nicht erwähnt. Offenbar geht es überwiegend um die Deals, die S. mit Hanno Berger aufs Gleis gesetzt hatte.