Probleme im Gastgewerbe Gewinn in der NRW-Gastronomie fällt deutlich

Im nordrhein-westfälischen Gastgewerbe herrscht mit Blick auf die kommenden Monate Skepsis, was die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen in der Branche angeht. „Die Herausforderungen für das Gastgewerbe in NRW, vor allen Dingen für die Gastronomie nach der Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2024, bleiben auch in den kommenden Monaten so bestehen, der Kostendruck ist weiterhin hoch“, sagte Patrick Rothkopf, Präsidert des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Nordrhein-Westfalen (Dehoga NRW), unserer Redaktion.