Bilanz des Hauptzollamts Köln : Zoll prüft 1550 Arbeitgeber auf Schwarzarbeit

Auch Zollbeamte im Einsatz : Polizei kontrolliert Hunderte Fahrzeuge in Bonn Die Bonner Polizei hat am Dienstag zusammen mit Kollegen vom Zoll Straßenkontrollen in der ganzen Stadt durchgeführt. Rund 110 Beamte waren in der Region im Einsatz. Im Fokus standen vor allem reisende Wohnungseinbrecher beziehungsweise Drogenschmuggler und -händler.