Immobilienmarkt Hochpreisige Wohnungen an Ferienorten

Wer eine Wohnung in den beliebtesten deutschen Ferienorten kaufen will, muss dafür in einigen Regionen tief in die Tasche greifen. Am teuersten sind Wohnungen auf den Nordseeinseln: In Kampen auf Sylt kostet der Quadratmeter durchschnittlich fast 21.000 Euro. Eine 75-Quadratmeter-Wohnung schlägt so mit 1,5 Millionen Euro zu Buche. Das zeigt eine aktuelle Immowelt-Analyse der Angebotspreise von Bestandswohnungen in 67 deutschen Urlaubszielen. Demnach befinden sich vier der fünf teuersten Ferienorte auf Sylt – nach Kampen sind das List, Wenningstedt-Braderup und die Gemeinde Sylt (11.400 bis 13.000 Euro). Kostspielig sind auch die Ostfriesischen Inseln. Am meisten zahlen Wohnungskäufer auf Norderney (12.500 Euro). Im Süden ist es rund um den Tegernsee am teuersten (7000 bis 10.500 Euro).