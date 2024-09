Mindestlohn in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Hoher Anteil an Geringverdienern auch in der Region

In Bonn arbeiten derzeit rund 12.200 Menschen für den gesetzlichen Mindestlohn. Sie verdienen 12,41 Euro pro Stunde. Das ist das Ergebnis einer Arbeitsmarkt-Untersuchung vom Pestel-Institut. Dabei haben die Wissenschaftler berechnet, was ein Anstieg des gesetzlichen Mindest-Stundenlohns auf 14 Euro für Bonn bedeuten würde: „Davon würden enorm viele Menschen profitieren. In Bonn ginge der Lohn auf einen Schlag in rund 28.900 Jobs hoch. Immerhin werden heute noch in zwölf Prozent aller Jobs in Bonn weniger als 14 Euro pro Stunde verdient“, sagt Matthias Günther. Er leitet das Pestel-Institut, das die Mindestlohn-Berechnungen im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gemacht hat.