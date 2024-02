Gewerkschaft und Ökonomen begrüßen Ansiedlung Was Microsofts neue Super-Rechenzentren können

Der Softwareriese Microsoft stärkt mit einer Milliardeninvestition Nordrhein-Westfalen als Digitalstandort. Nachdem das Microsoft-Management am Donnerstagvormittag nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin eine Investition von knapp 3,3 Milliarden Euro in Deutschland angekündigt hatte, konkretisierte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) das Vorhaben. Es geht um Rechenzentren, die für Cloud Computing und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz genutzt werden und bis Ende 2025 gebaut werden sollen.