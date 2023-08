Jahresempfang in Bonn „Die Bedingungen am Industriestandort Deutschland haben sich verschlechtert“

Wie es um die Zukunft der Industrie in Deutschland bestellt ist, darüber wurde am Donnerstagabend auf dem Jahresempfang der Industrie und Handelskammer (IHK) in der Bundeskunsthalle in Bonn gesprochen. „Die Bedingungen am Industriestandort Deutschland haben sich spürbar verschlechtert“, sagte Bernd Reifenhäuser, Geschäftsführer der gleichnamigen Maschinenfabrik aus Troisdorf in seiner Rede.