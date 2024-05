Immobilienrente Rente für Senioren mit Eigenheim

Leibrenten gibt es schon lange. Die Immobilie wird verkauft und im Grundbuch an einen neuen Eigentümer überschrieben. Im Gegenzug wird eine lebenslange Rentenzahlung ausgehandelt. Entscheidend ist für die meisten Menschen, dass sie ein lebenslanges Wohnrecht in ihrem bisherigen Eigenheim genießen. Das lässt sich vertraglich vereinbaren, etwa durch ein Nießbrauchsrecht, das unbedingt im Grundbuch als Last eingetragen werden sollte.