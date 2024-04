Kommentar zur deutschen Inflation im April Die Folgen wirken nach

Zum ersten Mal seit Monaten ist die Inflation in Deutschland nicht weiter gefallen, sondern sie stagniert. Damit zeigt sich: Die Zeit der starken Rückgänge der Inflationsrate gehört der Vergangenheit an. Und es könnte sogar sein, dass die Preise in den kommenden Monaten wieder etwas anziehen. Das liegt zum einen an so genannten Basiseffekten. So dürfte sich ab Mai das Deutschland-Ticket auswirken, das in seiner 49-Euro-Version ab Mai 2023 wiedereingeführt wurde und die Inflation zu drücken half. Zum anderen dürften sich auch die in vielen Branchen starken Lohnanhebungen mehr und mehr bemerkbar machen. Das gilt vor allem für den Dienstleistungssektor, wo Löhne den Großteil der Kosten ausmachen.