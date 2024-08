Kommentar zur Inflation im August Unsicherheit bremst aus

Immerhin positive Signale könnten in Sachen Inflation kommen. Die meisten Volkswirte erwarten einen Rückgang der Teuerung hierzulande in Richtung gut zwei Prozent. Zusammen mit durchschnittlich starken Lohnerhöhungen stärkt dieser Trend die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter. Von denen könnten also für die kommenden Monate wirtschaftliche Impulse kommen. Dennoch wird das allenfalls helfen, das ökonomische Geschehen zu stabilisieren. Viel mehr als eine stagnierende Wirtschaft wird es auch in diesem Jahr kaum werden. Die Unsicherheit ist nach wie vor groß und bremst Konsum und Investitionen. Trotz einer sich normalisierenden Inflation zeigt der Ifo an, dass die zurückliegenden Krisen weiter ihre Spuren zeigen werden.