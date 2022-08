Kommentar zur Serviceoffensive der Bahn : Irgendwie bekannt

Meinung Mit einem Serviceprogramm und neuen Mitarbeitern will die Deutsche Bahn ihr Angebot stressfreier für die Reisenden gestalten. Eine hilflos wirkende Maßnahme, kommentiert Wolfgang Mulke.

Die Deutsche Bahn wirkt angesichts der vielen Probleme im Schienenverkehr hilflos. Nun sollen schon vergleichsweise kleine Veränderungen den Kunden etwas mehr Verlässlichkeit und Hilfestellung bringen. So bekommen die Fahrgäste bei der Buchung automatisch nicht mehr die schnellstmögliche Umsteigeverbindung angezeigt, sondern eine, bei der Anschlusszüge wahrscheinlich auch erreicht werden. Praktisch heißt das nichts anderes, dass sich die Kunden schon von vornherein auf längere Reisezeiten einstellen sollen. Wer viel Glück hat und einen fahrplangemäßen Zug erwischt, kann beim Umsteigen auch einen früher startenden Anschlusszug nehmen. Das wirkt so, als habe das Unternehmen den Kampf gegen Verspätungen fast schon aufgegeben.

Zudem solle es mehr Servicepersonal im Zug und an den Stationen geben. Das Rezept kommt einem irgendwie bekannt vor. So genannte Serviceoffensiven gab es schon mehrfach, wenn die öffentliche Kritik an der Leistung des Unternehmens zu laut wurde. Am Grundübel hat sich dennoch nicht viel geändert.