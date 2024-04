Bilder von Straßen und Häusern Apple ist mit Kameraautos in Bonn und der Region unterwegs

Genauer eingrenzen könne er den Zeitraum allerdings nicht. Und auch die Frage, wann in welcher Region neue Fotos gemacht werden, lässt der Sprecher offen. Es gibt zwar eine Liste auf der Internetseite von Apple – dort sind 54 Kreise und kreisfreie Städte in NRW eingetragen, in denen die Autos zwischen dem 18. April und dem 15. August Aufnahmen tätigen werden. Dazu zählen unter anderem die Landeshauptstadt Düsseldorf, Köln, Bonn, Krefeld, Duisburg und Mönchengladbach. Und auch die Kreise Wesel, Kleve, Viersen und Euskirchen sowie der Rhein-Kreis Neuss und der Rhein-Sieg-Kreis finden sich beispielsweise auf der Liste. Doch spezifischere Angaben fehlen. Das liegt laut Apple auch daran, dass Orte und Zeitpläne wegen unvorhersehbarer Umstände, zum Beispiel der Wetterlage, angepasst werden könnten. Genauere Informationen zum Thema seien also ohnehin nicht verlässlich. Nur eines ist sicher: Fotos mit Rucksackkameras macht Apple erst einmal nur in Berliner, Hamburger, Münchner und Brandenburger Parks. Für Nordrhein-Westfalen ist das bislang nicht geplant.