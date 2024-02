Neue Vorraussetzungen Bahnvorstände müssen auf Boni verzichten

Nach Kritik an hohen Bonuszahlungen an das Führungspersonal der Deutschen Bahn krempelt der Aufsichtsrat das System der erfolgsabhängigen Vergütungsanteile um. Für das Jahr 2023 erhalten die Vorstände des Konzerns gar keine Bonuszahlung. Das liegt allerdings nicht an der oft schlechten Leistung des Unternehmens. Vielmehr ist die Strompreisbremse auch eine Bonusbremse. Da die Bahn mehr als 50 Millionen Euro zur Dämpfung der Energiekosten erhalten hat, darf das Unternehmen dem Führungspersonal keine Boni auszahlen.