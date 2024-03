Kommentar zu den Dax-Rekorden Kein Selbstläufer

18.001,42. Das ist der Rekordgipfel, den der Dax am Mittwoch zumindest für einige Sekunden erklommen hat. Wer das Geschehen an den Aktienmärkten verfolgt, wird sich erinnern, dass der letzte Sprung über eine Tausendermarke erst drei Monate zurückliegt. Seit Oktober treibt die Kurse vor allem die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der Zentralbank. Auch der übergeordnete Trend zu Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz trägt zur Rallye bei – hier geben wenige große Tech-Giganten in den USA starken Rückenwind. Damit sind Indizes wie der Dax bereits dort angekommen, wo die Prognosen sie Ende des Jahres verorten.