Sportereignis in Deutschland Bahn rüstet sich zur Fußball-EM

Reservierung

Am freien Zugang zu den Zügen ohne Reservierung halte die Bahn laut Fernverkehrsvorstand Michael Peterson auch nach der EM fest. In anderen Ländern, wie ist sie dagegen üblich, etwa bei Fahrten mit dem TGV in Frankreich. Immer wieder wurde sie in Deutschland gefordert, weil manche Züge übervoll sind. Doch laut Bahn sind Systeme nicht vergleichbar. So fahre etwa der TGV lange Strecken durch, während Fernverkehrszüge in Deutschland an vielen Punkte halten würden.