Kommentar zu SAP : Klare Ausrichtung

Ein Schild mit der Aufschrift ·SAP· steht auf einem Gebäude der Unternehmenszentrale. Foto: dpa/Uwe Anspach

Meinung Die Softwarefirma SAP zielt auf mehr Gewinn ab und will Stellen abbauen. Man fragt sich schon, warum das in einer Zeit geschieht, in der andere Unternehmen händeringend nach Fachkräften suchen, schreibt Brigitte Scholtes in ihrem Kommentar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nun reiht sich also auch SAP ein in die Reihe der Technologie-Unternehmen, die Stellen abbauen. Zwar sind das mit 3000 Jobs weltweit nur etwa 2,5 Prozent der Belegschaft und nicht so viele wie bei einigen amerikanischen Konkurrenten. Aber man fragt sich schon, warum das in einer Zeit geschieht, in der andere Unternehmen händeringend nach Fachkräften suchen. Anders als andere Firmen hat der Walldorfer Softwarekonzern in den vergangenen Jahren nicht schlicht zu viele eingestellt, er will sich aber auf Kernbereiche fokussieren.

Das scheint notwendig zu sein, damit die Kunden SAP weiter folgen, wenn das Unternehmen ihnen Produktanpassungen vorschlägt. Die Firmen kaufen ja deren Produkte, weil sie vor allem ihre Geschäftsprozesse effizienter machen wollen oder ganz aktuell auch zu verstehen suchen, wie hoch etwa ihre CO 2 -Emissionen sind. Da kann SAP ihnen helfen. Mit dem noch stärkeren Fokus auf die Kerngeschäfte aber gibt das Unternehmen auch Geschäfte auf. Ob diese Strategie aufgeht, das wird sich erst in einigen Jahren zeigen.