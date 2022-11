Wie es dem Konsumelektronik- und Elektrogeräte-Einzelhandel geht : Kleinere Freuden statt große Anschaffungen

Köln Der Technik-Handel hofft auf ein stabiles Weihnachtsgeschäft. Laut dem Marktforschungsinstitut Gfk wird wieder öfter im stationären Handel gekauft – beliebt sind innovative Produkte wie Smartwatches.

Auf das Jahr gerechnet erwartet der BVT, dass in Deutschland 67 Milliarden Euro für die sogenannten Technischen Gebrauchsgüter ausgegeben werden. Das wären etwa ein Prozent weniger als im Vorjahr, aber für Kahnt überhaupt kein Grund Trübsal zu blasen. In der Corona-Pandemie hätten die Bundesbürger viel Geld ausgegeben, um es sich zu Hause nett zu machen oder das Homeoffice aufzurüsten. Wer in den vergangenen zwei Jahren aber einen Drucker oder einen großen Fernseher gekauft habe, brauch so schnell keinen neuen. Das kleine Minus trifft die Branche so auf einem hohen Niveau. Lag der Umsatz doch vor der Pandemie im Jahre 2019 noch bei 59 Milliarden. Gerade bei Fernsehern sanken Absatz und Umsatz zweistellig. Das ließ auch insgesamt den Markt für Unterhaltungselektronik um zehn Prozent sinken, obwohl der Audiomarkt laut Andreas Peplinski von der GfK um fünf Prozent gewachsen ist. Im Minus auch der Markt für Bürobedarf und Kleingeräte, die aber immer noch für 31 Prozent des Marktes für Technische Gebrauchsgüter stehen. Das größte Plus um 13 Prozent gab es für Artikel rund um die Telekommunikation. Dabei ist auch hier der Absatz gesunken. Begehrte Smartphones können aber immer mehr und werden auch immer teurer, sodass dieses Segment seinen Anteil von 26 Prozent in den Monaten Januar bis August des Vorjahres auf jetzt 28 Prozent ausweiten konnte.