Klimaziele bis 2030 Agora hält Habecks Prognose für sehr optimistisch

Mitte März hatte das Umweltbundesamt mitgeteilt, dass der Kohlendioxid-Ausstoß 2023 um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken sei. Außerdem könnten die Emissionen bis 2030 um 64 Prozent im Vergleich zu 1990 zurückgehen, also beinahe das offizielle Klimaziel der Regierung erreichen. Dabei rechnen UBA und Ministerium damit, dass der Autoverkehr und die Gebäudeheizungen weiterhin mehr klimaschädliche Gase ausstoßen, als sie eigentlich dürfen. Allerdings werde das wohl durch Verminderungen in anderen Bereichen ausgeglichen. So sänken beispielsweise die Emissionen des Energiesektors stark, weil immer mehr Sonnen- und Windkraftwerke angeschlossen würden. Und in der Industrie seien Einsparungen unter anderem deshalb möglich, weil die Regierung die Umstellung auf CO 2 -freie Produktionsverfahren mit Milliarden Euro Subventionen fördere.