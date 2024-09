Kommentar zu Automobilhersteller VW Industrie schwankt

Jede Tarifrunde ist schwierig. Das liegt in der Natur der Sache. Auf die die Tarifrunde für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie trifft das in diesem Herbst aber in besonderer Weise zu. Und das liegt nicht – wie so oft – an der Komplexität der Forderung. Die ist mit sieben Prozent mehr Lohn für alle Beschäftigten und einem besonderen Aufschlag für Auszubildende in Höhe von 170 Euro sogar durchaus simpel. Doch die Forderung von sieben Prozent trifft auf eine Industrie, in der gerade spektakuläre Konflikte medienwirksam ausgetragen werden. Bei ThyssenKrupp hat sich der Konzern mit dem Management der Stahltochter überworfen.