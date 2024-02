Kommentar zu Online-Glücksspiel Legalität hat Vorteile

Verbote nutzen oft wenig. Beim Alkohol ließ sich das in der Prohibition vor knapp 100 Jahren in den USA sehen, als die Menschen eben schwarz brannten und weiter tranken. Beim Glücksspiel setzten Menschen online Geld ein, wohlwissend, dass die Anbieter illegal handelten. Und obwohl Cannabis verboten ist, steigt der Konsum in Deutschland stetig. Alle drei Beispiele betreffen Produkte, die süchtig machen können. Bei allen dreien ist es besser, das Angebot zu legalisieren, wenn es sich schon nicht verhindern lässt. Der Reiz des Verbotenen entfällt, das Angebot wird vergleichbar, die Qualität steigt. Der Staat kann Regeln festlegen, die für alle gelten. Und er nimmt zusätzlich Steuern ein.