Kommentar zum Schutz der deutschen Unternehmen Schwachstelle Mensch

Am Handlungsbedarf besteht kein Zweifel. Angriffe auf Unternehmen, egal ob digital, physisch oder einer Mischung daraus, nehmen stetig zu. Schutz tut Not, weil die deutsche Wirtschaft international stark verzweigt ist und sie lange Lieferketten besonders anfällig machen. Wissen darüber, wo es brennt, gibt es vielfach, vom Sicherheitsapparat bis in die Unternehmen. Aber man spricht nicht miteinander, misstraut sich gar. Silodenken herrscht vor. Das soll nun aufgebrochen werden. Mitte Juni vorigen Jahres hat die Bundesregierung dazu ihre Nationalen Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Im Deutschlandtempo soll es vorangehen.