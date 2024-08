Kommentar zur Witwenrente Mit der Zeit gehen

Rentenrecht wie Steuerrecht muss mit der Zeit gehen. Als nach der Jahrtausendwende die Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung in Schieflage gerieten, ging die damalige rot-grüne Koalition auch an die Hinterbliebenenrente. Da die Alleinverdienerehe nicht mehr die Regel ist, wurde der Rotstift an die Witwen- und Witwerrente angesetzt. Die überlebende Partnerin, so die Überlegung, ist selbst berufstätig und erwirbt eigene Rentenansprüche. Damit meinte der Gesetzgeber, eine Kürzung der Hinterbliebenenrente von 60 auf 55 Prozent der Rente des oder der Verstorbenen rechtfertigen zu können.