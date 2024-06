Kommentar zu Krankenkassenbeiträgen Steigende Beiträge

Doch zukünftig wird diese Taktik womöglich nicht mehr geräuschlos aufgehen. Denn die Gesundheitskosten steigen immer weiter, allein schon aufgrund der Alterung der Gesellschaft. Die Krankenkassen warnen nicht umsonst schon vor weiteren Beitragssteigerungen und mahnen eine umfassende Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung an. Doch davor scheuen Bundesregierungen seit jeher zurück, eben weil die Verteilungskämpfe bei so viel Geld im Spiel extrem hart sind. Das ist für die Versicherten jedoch vorerst eine schlechte Aussicht. Im anstehenden Wahljahr wird sich die amtierende Regierung kaum einer solchen Auseinandersetzung stellen wollen. So ist dann wohl eher die düstere Prognose der Kassen realistisch und die Versicherten werden stärker zur Kasse gebeten.