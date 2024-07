Kritik an Enertrag Wasserstoff aus dem Nationalpark

Aber Osterweddingen ist nur ein kleiner, heimischer Ausläufer eines gigantischen Vorhabens, das Enertrag weit entfernt vorantreibt – in Namibia. In dem Land an der Südwestküste Afrikas plant die Firma eine gigantische Investition in der Größenordnung von zehn Milliarden Euro. Auch dabei geht es um die Produktion grünen Wasserstoffs, der später unter anderem nach Deutschland transportiert werden könnte. Mittlerweile aber melden sich afrikanische Aktivisten, Wissenschaftler und in Deutschland ansässige Organisationen wie die Klima-Allianz mit Kritik an den ökologischen Folgen des Projekts.