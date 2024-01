Bitcoin legt ordentlich zu Kryptobranche erholt sich und hofft auf 2024

Frankfurt · Von der Schmuddelecke in den Mainstream? Ein Skandal jagt den nächsten, gleichzeitig legte der Bitcoin in 2023 um 150 Prozent zu. Die Branche hofft in 2024 endgültig in der Finanzwelt anzukommen.

02.01.2024 , 19:00 Uhr

Münzen mit dem Aufdruck „Bitcoin“ liegen auf einem Tisch. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Von Gregor Lischka

Vor einem Jahr lag die Kryptobranche am Boden. Der Bitcoin, die mit Abstand wichtigste Kryptoanlage der Welt, war über Monate hinweg im Wert auf rund 17.000 US-Dollar gefallen. Die Kryptobörse FTX und ihr schillernder CEO Sam Bankman-Fried waren gerade des milliardenschweren Betrugs überführt worden.