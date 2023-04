Kommentar zur Prognose des IWF Lauernde Gefahren

Positive Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland waren in den vergangenen Tagen Standard. Das hat auch dem Aktienmarkt Rückenwind gegeben und den Dax in die Nähe seines Jahreshochs klettern lassen. Allerdings zeigt die aktuelle IWF-Prognose, dass noch erhebliche Absturzgefahren lauern. Die Folgen des Ukraine-Krieges lasten bleiern auf der globalen Konjunktur. Hatte man vor einem Jahr noch gehofft, die explodierenden Energiepreise seien nur eine vorübergehende Reaktion, sind diese Hoffnungen verflogen. Sie bleiben hoch. Hierzulande, weil billiges Gas aus Russland durch teure Einfuhren von Flüssiggas ersetzt worden ist. Doch auch insgesamt liegen die Gaspreise an den internationalen Märkten deutlich über dem Niveau vor dem Krieg.