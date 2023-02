Kommentar zur Jahresbilanz der Telekom : Leises Comeback

Kokain, Marihuana und ein gefälschter Ausweis : Zivilpolizisten nehmen mutmaßlichen Drogendealer in Siegburg vorläufig fest Die Polizei in Siegburg hat am Mittwoch einen 21-Jährigen vorläufig festgenommen. Er hatte Kokain und 780 Euro in bar dabei und eine anschließende Hausdurchsuchung förderte noch mehr zutage.