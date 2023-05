Leitzins auf 3,75 Prozent erhöht Warum die Leitzinserhöhung gut für Sparer, aber schlecht für Kreditnehmer ist

■ Börse: Nach der reinen Lehre sind steigende Zinsen Gift für die Aktienkurse. Denn erstens implizieren sie wegen steigender Kreditkosten sinkende Gewinne für die Unternehmen, und zweitens machen sie Investments in Zinspapiere attraktiver. Doch heutzutage werden die Zinssteigerungen regelmäßig schon im Vorfeld von Sitzungen der Notenbanker so intensiv diskutiert, dass die Börsianer sich auf die Folgen frühzeitig einstellen. Die Folge: Die Anhebung der Zinsen ist meist schon in den aktuellen Aktienkursen eingepreist. Die Entwicklung am Donnerstag hat das trotz der Kursverluste noch bestätigt.