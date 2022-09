Kommentar zum Börsengang von Porsche : Letzte Zweifel beseitigt

Ein Mitarbeiter der Porsche AG führt in einer Produktionshalle des Porsche-Stammwerks die Sichtprüfung eines Porsche Taycan durch. Foto: dpa/Marijan Murat

Meinung Porsche geht an die Börse – und die Nachfrage ist groß. Das zeigt, dass Investoren dem Sportwagenbauer in Eigenständigkeit eine ganze Menge mehr zutrauen, als im Konzerngeflecht von Volkswagen möglich war, schreibt Mischa Ehrhardt.



Es sollte dann alles schnell gehen. Wahrscheinlich hat man bei Volkswagen das kleine Zeitfenster vor der anstehenden Rezession noch schnell nutzen wollen, um Porsche noch glanzvoll ins Rampenlicht auf dem Börsenparkett rollen zu lassen. Der Attraktivität der Papiere hat die Eile nicht geschadet. Am oberen Ende der Preisspanne zugeteilt, gibt es keinen Zweifel: Die Nachfrage ist groß. Allerdings hatte Volkswagen im Vorfeld bereits Abstriche gemacht, denn frühere Schätzungen des Porsche-Börsenwertes lagen noch deutlich über den nun avisierten 75 Milliarden Euro. Damit muss man also doch dem schwierigen Wirtschaftsumfeld seinen Tribut zollen. Was dann in den kommenden Monaten passieren wird, ist schwer vorauszusehen.

Doch es gibt genügend Beispiele, wo mit dem Börsengang erst einmal der Scheitelpunkt einer Aktie erreicht wurde und sie dann für längere Zeit den Tauchgang eingelegt hat. Was das Unternehmen selbst betrifft, dürften jedoch die letzten Zweifel beseitigt sein. Denn auch wenn der Börsenwert unter früheren Schätzungen liegt, so kommt er fast an die bisherige Mutter Volkswagen heran. Und die ist immerhin Europas größter Autokonzern. In dem war Porsche zwar bisher die wichtigste Ertragsperle, doch nur eine Marke unter vielen.