Kommentar zu den Steuersenkungsplänen des Finanzministers Fatale Kombination

Wobei sich die geplante Entlastung für Privathaushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen aus ökonomischer und sozialer Perspektive durchaus nachvollziehen lässt. Die Inflation der vergangenen Jahre hat diese Bevölkerungsschichten in der Tat gebeutelt. Bei hohen und höchsten Einkommen entfällt eine solche Begründung freilich. Sinn hat die steuerliche Begünstigung am oberen Rand nur politisch. Die liberale FDP vertritt diese Wählergruppen in der Regierung und muss ihnen gegenüber ab und zu Erfolge vorweisen – wie SPD und Grüne gegenüber ihrer Klientel. So funktionieren Koalitionsregierungen in der Demokratie.