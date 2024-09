Logistikunternehmen Verkauf von Schenker ist perfekt

Der Verkauf der Spedition Schenker durch die Deutsche Bahn ist weitgehend unter Dach und Fach. Käufer ist das dänische Unternehmen DSV. Eine entsprechende Vereinbarung sei am Freitag unterzeichnet worden, teilten beide Seiten mit. 14,3 Milliarden Euro zahlt DSV für die Anteile an Europas größter Spedition. „Inklusive der erwarteten Zinserträge bis zum Vollzug ergibt sich damit ein Gesamtverkaufswert in Höhe von 14.8 Milliarden Euro“, heißt es in der Mitteilung weiter.