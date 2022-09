Flughafen Köln/Bonn streicht fünf von acht geplanten Starts und Landungen : Lufthansa-Piloten legen die Arbeit nieder

Die Lufthansa streicht 800 Flüge am Freitag. Foto: dpa/Peter Kneffel

Frankfurt/Düsseldorf Wegen des Streits ums Gehalt treten die Cockpit-Crews diesen Freitag in den Streik. Es trifft 130.000 Passagiere – teils auch in NRW.



An diesem Freitag treten die Piloten der Kernmarke Lufthansa wieder in den Ausstand. An den Drehkreuzen Frankfurt und München werden allein 800 Flüge ausfallen, teilte die Fluggesellschaft mit. Davon dürften 130.000 Passagiere betroffen sein, darunter vermutlich viele, die zum Ende der Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus dem Urlaub zurückkehren. Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn werden am Freitag wegen des Pilotenstreiks bei der Lufthansa eine ganze Reihe von Flügen ausfallen.

Bereits Donnerstagnachmittag sagte die Fluggesellschaft 28 der insgesamt 36 für Freitag geplanten Starts und Landungen in Düsseldorf ab, wie die Homepage des Flughafens zeigte. Die Lufthansa fliegt von Düsseldorf aus nach Frankfurt und München. Am Flughafen Köln/Bonn strich die Airline fünf von acht geplanten Starts und Landungen von und nach München.

Info Große Gehaltsspanne bei den Piloten Ein Pilot der Lufthansa. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Boris Roessler Zahl: Bei der Kernmarke sind rund 5000 Flugkapitäne beschäftigt. Spektrum: Die Gehälter liegen zwischen 69 000 Euro im Jahr für Einsteiger und 275 000 Euro für Spitzenverdiener.

„Uns fehlt jedes Verständnis für den Streikaufruf der VC“, sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann. Am vergangenen Mittwoch hatten sich die Tarifparteien nochmals zu Gesprächen getroffen. Doch das Angebot aus der vergangenen Woche habe die Lufthansa nicht nochmals nachgebessert, teilte die Vereinigung Cockpit (VC) mit: „Um Arbeitskämpfe abzuwenden, muss die Lufthansa ein deutlich verbessertes Angebot vorlegen“, sagte deren Vorsitzender Tarifpolitik, Marcel Gröls. Es geht um ein Vergütungspaket. Vor allem möchte die VC für die 5000 Kapitäne und Ersten Offiziere einen Gehaltsaufschlag von 5,5 Prozent bis Ende des Jahres erreichen, vom kommenden Jahr an fordern die Piloten zusätzlich einen automatisierten Inflationsausgleich.

Aktien der Airline verloren in der Spitze gut vier Prozent

Zuletzt hatte die Lufthansa eine Erhöhung der monatlichen Grundvergütung um pauschal 900 Euro angeboten. „Das bedeutet in den unteren Gehaltsklassen, ein Gehaltsplus von 18 Prozent; in den oberen Gehaltsklassen, wo die Kapitäne in der Endstufe sind, immer noch fünf Prozent Gehaltssteigerung“, sagte Lufthansa-Sprecher Andreas Bartels. Das ist auf die von Lufthansa angebotene Laufzeit von 18 Monaten umgerechnet. Lufthansa hatte die einzelnen Forderungen der VC – 16 an der Zahl für die Kernlinie, 17 für die Frachttochter Lufthansa Cargo – am Donnerstag veröffentlicht.

Weil die VC zusätzlich zu ihren Hauptforderungen eine neue Gehaltstabelle mit höheren Grundvergütungen und mehr Geld etwa für Krankheitstage, Urlaub oder Schulungen anstrebt, würden die Cockpitpersonalkosten von 2,2 Milliarden Euro in den nächsten beiden Jahren insgesamt um 40 Prozent steigen – oder um 900 Millionen Euro. Lufthansa-Personalvorstand Niggemann verwies auf das Wachstum um 18 Prozent bei den Cockpit-Arbeitsplätzen. Dieses Wachstum würde man mit den Beschäftigten im Cockpit der Lufthansa und Lufthansa Cargo gern fortsetzen.

An der Börse kam die Nachricht vom bevorstehenden Ausstand nicht gut an. Denn die Anleger sorgen sich, dass die zusätzlichen Kosten durch die Lohnforderungen den wirtschaftlichen Erholungskurs behindern könnten. Zwischen April und Juni hatte die Kranichlinie den ersten Quartalsgewinn erzielt, knapp 260 Millionen Euro standen da unter dem Strich. Deshalb hoffen die Anleger auf eine schnelle Einigung der Tarifparteien.