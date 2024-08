Interview mit Martin Freese „Die Stimmung ist schon hervorragend“

Freese: Die Gamescom ist nicht nur da, wo sie vor der Pandemie war, sondern hat diese Veranstaltungsjahre bereits in mehreren Aspekten übertroffen. Durch unser hybrides Modell der Gamescom, das neben der physischen Präsenz auf unserem Kölner Messegelände auch zahlreiche digitale Shows und Maßnahmen umfasst, können wir im Rahmen des Events ein globales Millionenpublikum erreichen, was in Zeiten vor der Pandemie in diesem Ausmaß so nicht stattfand. Heute verzeichnen wir entsprechend höhere Online-Reichweiten und zudem einen neuen Rekord bei den Ausstellenden sowie eine gesteigerte internationale Beteiligung etwa mit 48 Länderpavillons aus 37 Ländern.