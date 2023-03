Kommentar zur EU-Gebäuderichtlinie Mehr Augenmaß

Der eigene Wohnraum ist nicht irgendeine Ware. Freilich ist es lange her, dass ein freier Mensch, wie im Wilden Westen, ein Land besitzen, einen Baum fällen und sich daraus eine Hütte bauen konnte, ohne dass es die Allgemeinheit etwas angeht. Längst gibt es ein ausgefeiltes Nachbarschaftsrecht ein detailliertes Feuerschutzrecht und natürlich auch Mindestanforderungen an dichte Fenster, schließende Türen und gedämmte Wände. Dennoch löst jeder Eingriff in den individuellen Wohn- und Lebensraum des Menschen leicht Emotionen aus. Die EU hätte die Aufregung um ihre Gebäude-Effizienzrichtlinie daher voraussehen können.