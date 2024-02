Deutsche Wirtschaft Experten diskutieren Konzept für besseren Schutz vor Hackern und Sabotage

Der Blick von Carlo Masala ist auf die Maschinenräume der Unternehmen gerichtet. „Wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, kann keine Resilienz entstehen“, sagt der Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität. Da fehle es trotz allem oft immer noch am Risikobewusstsein bis in Chefetagen hinauf. „Sicherheit kostet Geld“, sagt Masala. In wirtschaftlichen harten Zeiten werde auch dort gespart, was Firmenvertreter in der Diskussionsrunde bestätigen. Es sei nicht einfach, innerhalb von Unternehmen Bewusstsein zu schaffen und aus einer Krise die richtigen Schlüsse zu ziehen für das nächste Mal.