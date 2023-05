Prozess wegen fehlender Ansprechpartner Bußgeldverfahren gegen Telegram wird bald in Bonn verhandelt

Das Bonner Amtsgericht ist in Bußgeldangelegenheiten nicht ganz unerfahren. Dass es dabei oft auch um hohe Summen geht, ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass mehrere Regulierungsbehörden des Bundes ihren Sitz am Rhein haben. Ein Betrag von 5,125 Millionen ist aber auch in der Bundesstadt ein Rekord: Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hatte die Summe im vergangenen Oktober gegen den Messengerdienst Telegram ausgesprochen. Dessen Betreibergesellschaft Telegram FZ-LLC mit Sitz im Golfemirat Dubai soll zwei Bußgelder in Höhe von 4.250.000 Euro und 875.000 Euro zahlen, weil ihr „Verstöße gegen die Pflicht zur Vorhaltung gesetzeskonformer Meldewege“ sowie gegen die „Pflicht zur Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten“ vorgeworfen werden, wie es in einer Pressemitteilung der Behörde von Anfang April heißt. Dagegen haben die Betreiber Einspruch eingelegt und nun muss das für das Verfahren zuständige Bonner Amtsgericht in der Sache entscheiden. Das bestätigte Amtsgerichtsdirektor Fabian Krapoth auf Nachfrage.