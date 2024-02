Arbeitsrecht auf der Betriebsfeier Sieben Regeln, die an Karneval am Arbeitsplatz gelten

Weiberfastnacht und Rosenmontag sind keine gesetzlichen Feiertage – auch nicht in Karnevalshochburgen wie Düsseldorf oder Köln. Wer feiern will, muss sich in der Regel Urlaub nehmen. Manche Arbeitgeber ermöglichen ihren Beschäftigten jedoch einen bezahlten freien Tag, andere organisieren eine betriebliche Karnevalsparty. Welche Regeln dann am Arbeitsplatz gelten.