Kommentar zur bevorstehenden Klima-Klage Den Druck ausgleichen

Die Klimapolitik steht unter Druck. Viele Bürgerinnen, Bürger und Firmen sind skeptisch, ob die Verringerung der Kohlendioxid-Abgase so schnell vonstattengehen sollte, wie die Bundesregierung es möchte. Denn ihnen fällt auf, dass dieser Prozess Kosten, Veränderung und Unbequemlichkeit verursacht. In dieser Lage wird nun die andere Seite wieder aktiv: Umweltorganisationen wollen mehr statt weniger Klimapolitik und wenden sich dafür an das Bundesverfassungsgericht.