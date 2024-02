Neue Klimaschutz-Strategie CO2-Speicherung im Meeresboden

Die unterirdische Speicherung von klimaschädlichem CO 2 im Meeresboden und der dafür notwendige CO 2 -Transport per Pipeline sollen in Deutschland möglich werden. „Die Technik ist sicher, das CO 2 bleibt in der Erde“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin. Bisher habe man keine technische Lösung, etwa für den Bereich der Zementindustrie, gefunden, die die Klimaneutralität gewährleiste. Man laufe auf eine Überschreitung der 1,5 Grad zu. „Wir müssen das nutzen, was wir haben, und dazu gehört aus meiner Sicht CCS“, betonte Habeck bei der Vorstellung der neuen Carbon-Management-Strategie der Bundesregierung. Parallel dazu legte er einen Gesetzentwurf vor, mit dem das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz geändert werden soll.