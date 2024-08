Studie des DIW Deutsche sind zufrieden wie lange nicht

Das Ergebnis beruht auf Daten des sozio-ökonomischen Panels, einer regelmäßigen repräsentativen Befragung, an der aktuell rund 30.000 Personen in etwa 15.000 Haushalten teilnehmen. Seit 2004 stieg ihre durchschnittliche Lebenszufriedenheit demnach kontinuierlich an, mit leichten Unterbrechungen wie etwa während der Wirtschaftskrise ab 2008. Diese Entwicklung umfasst auch die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021.