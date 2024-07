Zahlen steigen auch NRW-weit Immer mehr Autos in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Während Düsseldorf mit 516 Pkw auf 1000 Einwohner unter dem Landesdurchschnitt von 582 Pkw auf 1000 Einwohner liegt und Köln sogar nur 459 Pkw auf 1000 Einwohner zählt, kommen die ländlichen Regionen auf viel höhere Abdeckungen: In den Kreisen Viersen, Coesfeld und Heinsberg sind 644 Pkw pro 1000 Einwohner angemeldet, Kleve 634, in Euskirchen sind es sogar 807. Dabei ist auch der Zuwachs stark: Im Landkreis Kleve legte die Zahl der Autos in nur vier Jahren von 194.000 auf 203.000 zu, in Heinsberg stieg die Zahl um rund 5000 Stück auf knapp 167.000. „Da spiegelt sich der Wunsch nach Mobilität“, sagt Suthold. Zum Glück würden manche dieser Wagen gar nicht so oft gefahren.