Nachfolge von Jochen Homann : Neuer Bundesnetzagentur-Chef soll heute bekanntgegeben werden

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besetzt Schlüsselpositionen für die Energiewende neu. So soll der Nachfolger für den bisherigen Präsidenten der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, an diesem Donnerstag bekanntgeben werden. Der 32-köpfige Beirat der Netzagentur wird der Bundesregierung dazu einen Vorschlag unterbreiten, wie unsere Redaktion erfuhr. Für den Posten im Gespräch ist unter anderem Klaus Müller (Grüne), aktuell Chef des Verbraucherzentrale-Bundesverbands. Der Name wurde bisher weder bestätigt noch dementiert.