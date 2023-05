Kommentar zur Konjunktur in Deutschland Noch zu optimistisch

Meinung · Die deutsche Wirtschaft befindet sich in der Rezession. Experten rechnen im Laufe des Jahres aber dennoch mit einem Plus, schreibt Björn Hartmann in seinem Kommentar – vielleicht sei das aber zu hoffnungsvoll.

25.05.2023, 19:00 Uhr

Ein Mitarbeiter eines Unternehmens für den Bau von Anlagen für die Getränkeindustrie und für Nahrungsmittelhersteller steht in der Produktion neben einer Abfüllanlage. Foto: dpa/Armin Weigel