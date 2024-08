Ölpreise schwanken Preise bleiben unbeständig

In diesem Jahr gab es einige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Ölmärkten. Das haben Autofahrer mit Verbrennern an den Zapfsäulen ablesen können. Auch Hausbesitzer mit einem durstigen Öltank im Keller dürften die Entwicklung zumindest in einem Augenwinkel mitverfolgt haben; vielleicht auch ein bisschen genauer mittlerweile, denn ab der Jahresmitte denken Menschen gewöhnlich verstärkt darüber nach, wann ein geeigneter Zeitpunkt sein könnte, den Tank aufzufüllen.