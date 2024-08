Immer noch inkonstant Ölpreis steigt wegen Nahost-Konflikt

Zunächst war es die Furcht vor einem Rückgang der Nachfrage vor allem in den USA, die sowohl die Aktienkurse als auch die Ölnotierungen in den Keller getrieben hat. Inzwischen hat ein anderer Faktor wieder die Oberhand gewonnen: Die Angst vor einer Ausweitung des Nahost-Krieges. „Es herrscht große Sorge, dass der Iran sich für die Tötung wichtiger Hamas- und Hisbollah-Führer durch Israel rächt“, sagte Öl-Analyst Tony Sycamore vom Brokerhaus IG. In der Tat hat sich die Ölsorte Brent aus der Nordsee am Dienstag weiter verteuert. Sie ist zeitweise auf über 80 Dollar pro Fass oder Barrel geklettert – und damit auf das Niveau vor dem Einbruch während der Börsenturbulenzen vor rund einer Woche.