Solarstrom Potenziale sind riesig

Es ist mehr als erfreulich, dass es wenigstens in dem so wichtigen Bereich der Energiepolitik vorwärts geht in Deutschland. Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und der Fortschritt in der Solarbranche zeigt, dass wir tatsächlich auf einem guten Weg sind. Aber nicht nur geht der Ausbau aktuell zügig voran: Die Potenziale sind weiterhin riesig. So haben etwa 9/10 aller geeigneten Firmendächer immer noch keine Solarstromanlage. Dies ist eine enorme ungenutzte Ressource, die darauf wartet, erschlossen zu werden.